В Петербурге усилят четыре автобусных маршрута

Петербургский комитет по транспорту накануне объявил об усилении четырех автобусных маршрутов. Частота их движения увеличится в будние дни.

На маршрутах 1 и 128, связывающих Петроградскую сторону и Васильевский остров, интервал снизится до 9-13 и 11-13 минут соответственно. Соединяющий станцию метро "Академическая" и Ручьи автобус № 61 станет с предстоящей недели курсировать раз в 6-7 минут. Наконец, автобус № 143, курсирующий между проспектом Просвещения и Парнасом, будет ходить раз в 8 минут.

Всего принятое комтрансом решение потребовало привлечения 18 дополнительных машин. Рейсов стало больше на 193.

Фото: ЗАКС.Ру