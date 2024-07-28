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Новости 11:54

В Петербурге завели уголовное дело из-за стрельбы по ребенку

фото ЗакС политика В Петербурге завели уголовное дело из-за стрельбы по ребенку

Выстрелы в сторону десятилетней девочки в Колпино привели к возбуждению уголовного дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), о чем накануне сообщило главное следственное управление СК по Петербургу. Ведомство приняло материалы дела у органов МВД.

Инцидент с применением оружия случился в минувший четверг на детской площадке, расположенной на улице Веры Слуцкой. Пострадавшему ребенку потребовалась госпитализация.

Установлено, что злоумышленник стрелял из пневматики. Его личность устанавливается.

UPD 12:30 Глава СК Александр Бастрыкин потребовал также возбудить дело о покушении на убийство малолетней, о чем 28 июля сообщает информационный центр СК.

Фото: ЗАКС.Ру


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