Прибывший на парад ко Дню ВМФ Путин рассказал о награжденных в ходе СВО моряках

На петербургском параде ко дню Военно-морского флота выступил президент Владимир Путин. Среди прочего, он упомянул моряков, которые с февраля 2022 года принимают участие в военной спецоперации. По данным главы государства, более 30 тысяч из них удостоились различных наград.

"Многие флотские экипажи храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Так же, как и их великие предки, они отстаивают Севастополь и другие черноморские и азовские порты, наносят разящие удары по противнику, уничтожают его военные объекты", - приводится речь президента на сайте Кремля.

По словам Путина, моряки сегодня решают исторические и судьбоносные задачи. В ходе выступления он выразил неудовлетворение тем, что США выразили стремление разместить ракеты малой и средней дальности в Германии.

Парад посетили экипажи Индии, Китая, Алжира, а также официальные представители десятков других государств.

фото: kremlin.ru