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Новости 13:26

В Петербурге задержали подозреваемых в смертельном избиении мужчины

фото ЗакС политика В Петербурге задержали подозреваемых в смертельном избиении мужчины

В связи с насильственной смертью мужчины в квартире дома на Авангардной улице задержали троих местных жителей, о чем 28 июля сообщило региональное управление СК. На них завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК).

Нападение случилось 22 июля на Таллинском шоссе. По версии следствия, избитый сумел добраться до дома, где и скончался от полученных повреждений.

В ближайшее время фигурантам, пока имеющих статус подозреваемых, изберут меру пресечения.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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