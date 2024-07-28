В Петербурге задержали подозреваемых в смертельном избиении мужчины

В связи с насильственной смертью мужчины в квартире дома на Авангардной улице задержали троих местных жителей, о чем 28 июля сообщило региональное управление СК. На них завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК).

Нападение случилось 22 июля на Таллинском шоссе. По версии следствия, избитый сумел добраться до дома, где и скончался от полученных повреждений.

В ближайшее время фигурантам, пока имеющих статус подозреваемых, изберут меру пресечения.

фото: ГСУ СК по Петербургу