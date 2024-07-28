Путин приехал на открытие памятника Ушакову на площади Труда

В Петербурге, на площади Труда 28 июля торжественно открыли памятник знаменитому российскому адмиралу Федору Ушакову, известному тем, что он не проиграл ни одного сражения. Церемонию осветила пресс-служба Смольного. На нее приехали президент Владимир Путин, его помощник Владимир Мединский и министр обороны Андрей Белоусов.

О карьере флотоводца высказался губернатор Александр Беглов.

"Его крылатая фраза "Врагов не считают, их бьют", - по сей день служит девизом защитников нашего Отечества и вдохновляет на подвиги", - произнес чиновник.

Закладной камень монумента установили три года назад. Сама идея увековечить память адмирала таким образом появилась более столетия назад, перед Первой Мировой войной.

фото: gov.spb.ru