Володина возмутила церемония открытия Олимпийских игр

Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел позором для Франции то, как двумя днями ранее прошла церемония открытия XXIII летних Олимпийскиих игр. В том мероприятии, которое не показывалось по российскому телевидению, он усмотрел оскорбление чувств христиан и признаки деградации всей европейской цивилизации, назвав произошедшее мракобесием.

"Сделали ключевыми участниками события представителей сексуальных меньшинств и моральных уродов, умудрились перепутать страны-участницы", - перечислил 28 июля свои претензии депутат в авторском Telegram-канале.

По оценке Володина, на церемонии продемонстрировали все то, что недопустимо в его стране.

Напомним, что из-за санкций российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях под национальным флагом. Впервые с 1980-х годов Олимпийские игры не транслируются российскими федеральными телеканалами.

фото: duma.gov.ru