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Новости 15:44

Володина возмутила церемония открытия Олимпийских игр

фото ЗакС политика Володина возмутила церемония открытия Олимпийских игр

Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел позором для Франции то, как двумя днями ранее прошла церемония открытия XXIII летних Олимпийскиих игр. В том мероприятии, которое не показывалось по российскому телевидению, он усмотрел оскорбление чувств христиан и признаки деградации всей европейской цивилизации, назвав произошедшее мракобесием.

"Сделали ключевыми участниками события представителей сексуальных меньшинств и моральных уродов, умудрились перепутать страны-участницы", - перечислил 28 июля свои претензии депутат в авторском Telegram-канале.

По оценке Володина, на церемонии продемонстрировали все то, что недопустимо в его стране.

Напомним, что из-за санкций российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях под национальным флагом. Впервые с 1980-х годов Олимпийские игры не транслируются российскими федеральными телеканалами.

фото: duma.gov.ru


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