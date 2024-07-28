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Из-за нападения военнослужащих на петербуржца Бастрыкин велел завести дело

фото ЗакС политика Из-за нападения военнослужащих на петербуржца Бастрыкин велел завести дело

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за нападения группы людей на молодого человека в Петербурге. Об этом 28 июля сообщил информационный центр СК.

Коллеги Бастрыкина предварительно установили, что агрессивно проявившие себя мужчины являются военнослужащими.

Ранее конфликт получил освещение в СМИ. Стычка случилась на улице Кржижановского из-за того, что компания нагрубила девушке. В молодого человека, заступившегося за нее, стреляли из пневматического оружия у парадной.

фото: пресс-служба СК


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