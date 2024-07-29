В Петербург придут кратковременные дожди

В Петербурге 29 июля ожидается погода с температурой воздуха до +25 градусов по Цельсию, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, в следующие дни стоит ожидать кратковременных дождей.

Днем в понедельник в городе усилится ветер до 8-13 м/с, в регион начнет поступать прохладный воздух. В следующие дни следует ожидать температуру днем на уровне от +21 до +23 градусов с частыми дождями, предупредил Колесов.

"Погода может показаться не совсем комфортной, так как много облаков и мало солнца, ветер северо-западного направления, хотя температура воздуха и останется близкой к норме", — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Аналогичный прогноз дал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус. При этом он отметил возможность гроз в Ленобласти в течение понедельника.

Фото: ЗАКС.Ру