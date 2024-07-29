В Госдуму внесли требование к блогерам с 10 тысячами подписчиков сообщать о себе в РКН

На рассмотрение Госдумы поступила поправка с требованием к блогерам с 10 тысячами подписчиков сообщать о себе в Роскомнадзор, сообщил 29 июля "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна. Парламентарий заявил, что инициатива находится у комитета в повестке дня.

"Поправка такая внесена, сегодня комитет ее рассмотрит", — произнес Хинштейн. По его словам, поправка поступила ко второму чтению проекта об ужесточении требований к продаже SIM-карт.

Информагентство уточнило со ссылкой на источник в комитете, что в случае отказа блогеров передавать сведения в РКН будут поступать требования о блокировке страниц и Telegram-каналов.

Фото: ЗАКС.Ру