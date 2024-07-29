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Новости 13:42

Прощание с Владимиром Ходыревым состоится 30 июля

фото ЗакС политика Прощание с Владимиром Ходыревым состоится 30 июля

Церемония прощания с почетным гражданином Петербурга Владимиром Ходыревым пройдет 30 июля, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале 29 июля.

Гражданская панихида состоится в 10 утра в Атриуме Петропавловской крепости. Отпевание пройдет в Николо-Богоявленском морском соборе в 12:30. Похороны начнутся на Богословском кладбище в 14 часов. 

Владимир Ходырев родился в Сталинграде 19 мая 1930 года. С 1974 года — первый секретарь Смольнинского райкома КПСС Ленинграда. В период 1983-1990 года был председателем горисполкома Ленинграда. Владимир Ходырев уделял  большое внимание инфраструктуре города, транспортной сети и историческому облику города. В 1996 году баллотировался на пост губернатора. В мае 2022 года был удостоен звания почётного гражданина Петербурга. 

фото: сайт Законодательного собрания Петербурга


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