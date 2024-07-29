ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:43

Сход поезда с рельсов в Волгоградской области обернулся уголовным делом

фото ЗакС политика Сход поезда с рельсов в Волгоградской области обернулся уголовным делом

Сход пассажирских вагонов с железнодорожных путей в Волгоградской области послужил причиной для возбуждения уголовного дела, рассказали 29 июля в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. Разбирательство ведется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).

ЧП произошло днем в понедельник на переезде, расположенном на 185 км перегона Котельниково — Гремячий. Пассажирский поезд, двигавшийся из Казани в Адлер, столкнулся с грузовиком КАМАЗ, "в результате чего произошло опрокидывание пассажирских вагонов", сообщили в Следкоме.

Количество пострадавших выясняется.

В связи с происшествием губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание. "По предварительным данным, из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 813 человек", — цитирует пресс-служба слова главы региона.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама