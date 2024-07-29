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Новости 15:17

В Кудрово построили отделение полиции

фото ЗакС политика В Кудрово построили отделение полиции

Чиновники разрешили ввести в эксплуатацию новое здание в Кудрово, в котором разместится отделение полиции. Его возвели на Европейском проспекте, о чем 29 июля сообщила пресс-служба правительства региона.

"Финансировали работы застройщики, поэтому необходимо было постоянно искать баланс и договариваться", - рассказал профильный вице-губернатор Евгений Барановский.

Помещения рассчитаны на штат из 75 сотрудников. Для них организовали кухню и спортивный зал. К зданию примыкает гараж, тоже находящийся в ведении органов внутренних дел.

Внутри нового участка имеется три изолятора временного содержания.

фото: lenobl.ru


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