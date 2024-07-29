Беглов подписал постановление о стоимости питания в школах

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства "О стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2024/2025 учебный год", сообщила пресс-служба губернатора 29 июля.

Согласно опубликованному на сайте Смольного документу, для учеников 1-4 классов завтраки будут стоить 104,4 рубля, обеды - 156,5 рубля, комплексный обед - 260,9 рубля. Для остальных школьников: завтрак - 122,7 рубля, обед - 184,1 рубля, комплексный обед - 306,8 рубля. Отдельные расценки утверждены также для учеников кадетских классов.

В сентябре за парты сядут более 600 тысяч учащихся, бесплатное питание получит половина школьников и четверть студентов средних профессиональных учреждений. Расходы покроет бюджет города.

Губернатор поручил вести мониторинг цен на продукты, следить за качеством питания и предоставлять информацию о льготах. Для этих целей организованы чат-бот и горячая линия. Родители могут прийти в столовую и попробовать продукты из меню.

Помимо горячих обедов всем ученикам 1-4 классов полагаются бесплатные завтраки. В 5-11классах бесплатное питание могут получать дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети-инвалиды, ученики спортивных и кадетских классов. Решением городского правительства это право предоставляется детям, пасынкам и падчерицам участников СВО.

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