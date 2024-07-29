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Новости 16:13

Смерть троих сестер в петербургской квартире привела к уголовному делу

фото ЗакС политика Смерть троих сестер в петербургской квартире привела к уголовному делу

Петербургские правоохранители возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) в связи со смертью троих сестер, чьи тела ранее нашли в квартире дома по Комендантскому проспекту. Об этом 29 июля сообщило региональное управление СК.

Родственницам было 35, 29 и 19 лет. Признаков насильственной смерти на их телах не обнаружили.

Загадочный сюжет получил освещение в СМИ. Из материала "Фонтанки" известно, что официально не трудоустроенные сестры проживали в одной квартире с братом и почти не общались с ним. По предварительным данным, в последнее время они перестали принимать пищу.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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