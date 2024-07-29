Мост в Усть-Луге закроют на двухлетний ремонт

В Ленинградской области ремонт безымянного двухполосного моста через Лугу на территории поселка Усть-Луга займет два года. О старте работ 29 июля сообщил региональный комитет по дорожному хозяйству.

Проект капитального ремонта предусматривает практически полную разборку и сборку 250-метровой переправы заново. В связи с этим рядом будет проложен временный мост.

В комитете называют многопролетный объект с почти 70-летней историей единственным в своем роде в границах региона. Реконструкцию рассчитывают завершить к октябрю 2026 года.

фото: Dorogi_lo / Telegram