Путин освободил от должности первого замглавы МИДа Владимира Титова

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя министра иностранных дел Владимира Титова указом от 29 июля.

Владимир Титов работал в МИДе с 1980 года на различных дипломатических должностях в центральном аппарате и за рубежом. Сам пост замглавы МИДа занимал с апреля 2013 года, курируя отношения с Европой.

Газета "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники, близкие к МИДу, пишет, что это плановая ротация, и прочит его на пост постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Его место, по информации собеседников "Ъ", может занять постпред России при ООН и Совете Безопасности ООН (Нью-Йорк) Василий Небензя. Постпредом России в Женеве на данный момент с 2018 года является Геннадий Гатилов.

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