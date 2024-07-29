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Новости 17:08

Путин освободил от должности первого замглавы МИДа Владимира Титова

фото ЗакС политика Путин освободил от должности первого замглавы МИДа Владимира Титова

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя  министра иностранных дел Владимира Титова указом от 29 июля.

Владимир Титов работал в  МИДе с 1980 года на различных дипломатических должностях в центральном аппарате и за рубежом. Сам пост замглавы МИДа занимал с апреля 2013 года, курируя отношения с Европой.

Газета "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники, близкие к МИДу, пишет, что это плановая ротация, и прочит его на пост постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Его место, по информации собеседников "Ъ", может занять постпред России при ООН и Совете Безопасности ООН (Нью-Йорк) Василий Небензя. Постпредом России в Женеве на данный момент с 2018 года является Геннадий Гатилов.

фото ЗАКС.Ру


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