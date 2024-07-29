Очередь в Меншиковский дворец в Ломоносове успокаивали с помощью Росгвадии

Очередь недовольных долгим ожиданием туристов в Большой Меншиковский дворец в Ломоносове, образовавшуюся в минувшую субботу, 27 июля, пришлось успокаивать с помощью сотрудников Росгвардии, пишет "Фонтанка.ру" 29 июля.

27 июля группа туристов приобрела билеты на посещение Меншиковского дворца на конкретное время — 15:15, но им пришлось ждать более двух часов у входа. Когда посетители все-таки попали в помещение, сработала пожарная сигнализация, и всех выгнали на улицу.

Администрация памятника утверждает, что группа от туристической компании решила пройти в здание во время индивидуальных посещений, минуя очередь. Это и вызвало давку. Читатель "Фонтанки", сообщивший о происшествии, отметил, что посетителям не давали каких-либо разъяснений. Позже, для того чтобы разогнать толпу, пришлось вмешаться сотрудникам Росгвардии. Как пояснили в пресс-службе ГМЗ "Петергоф", сотрудники этого ведомства всегда обеспечивают порядок на территории музея. Дополнительно наряд вызывать не пришлось.

"В этот день действительно на вход в музей образовалась очередь. Эта ситуация сложилась из-за непрофессиональной работы туристической компании. Мы сейчас принимаем все меры, чтобы в дальнейшем такое не происходило. Приносим извинения посетителям дворца", - сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе музея.

фото: ЗАКС.Ру