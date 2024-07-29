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Новости 17:55

Патрушеву нужно еще 60 тысяч судостроителей на ближайшие годы

фото ЗакС политика Патрушеву нужно еще 60 тысяч судостроителей на ближайшие годы

Помощник российского президента по вопросам судостроения Николай Патрушев 29 июля заявил, что курируемая им отрасль требует притока новых кадров. До 2033 года, по имеющимся у него подсчетам, необходимо привлечь к работе примерно 60 тысяч специалистов.

"Опорным центром в сфере подготовки кадров для судостроительной отрасли должен стать Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. За годы существования вуз вырастил тысячи прекрасных инженеров и конструкторов", - приводит слова госслужащего "Интерфакс".

Патрушев рассчитывает на появление новых судовых сварщиков, монтажников, инженеров-конструкторов. Мотивировать их призвано совершенствование условий для работы, возведение недорогого жилья и иные меры соцподдержки.

фото: kremlin.ru


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