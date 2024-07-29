Госдума может рассмотреть идею повышения срока военной службы для новых граждан

До конца нынешней сессии депутаты Государственной думы могут рассмотреть поправку, увеличивающую продолжительность срочной службы в армии до двух лет для граждан с вновь приобретенным гражданством. Об этом 29 июля сообщается на официальном сайте нижней палаты.

Кроме того, законотворцы могут повысить верхнюю планку призывного возраста для новых граждан РФ.

Наконец, Совет думы на заседании в понедельник обсудил инициативу спикера Вячеслава Володина. Последний предложил сделать постановку на воинский учет одним из обязательных условий для получения российского гражданства мигрантами.

Фото: ЗАКС.Ру