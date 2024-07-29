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Новости 18:40

В Пулково запустили самый быстрый трансфер в России

фото ЗакС политика В Пулково запустили самый быстрый трансфер в России

В петербургском аэропорту Пулково начал работу самый короткий и быстрый трансфер из существующих в России. Об этом 29 июля сообщила Ассоциация туроператоров. Путь из зоны прилета до четырех новых трансферных стоек для путешествующих с пересадкой теперь составляет не более двух минут.

"Пулково стал первопроходцем в этом направлении, предложив практически бесшовный транзит", - прокомментировала событие представитель компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши.

Нововведение, как утверждает пресс-служба АТОР, полностью избавит пересаживающихся пассажиров от очередей при регистрации на следующий рейс. Оформить проездные документы они смогут на стойках под номерами 89-92.

Фото: ЗАКС.Ру


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