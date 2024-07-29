В Петербурге подняли единовременную выплату контрактникам

Единовременная выплата подписывающим контракт с Минобороны в Петербурге выросла до 1,8 млн рублей. Не позже 29 июля информация об этом стала доступна на сайте Смольного, в разделе, посвященном службе по контракту.

До последнего времени "подъемные" для желающих принять участие в СВО составляли 1,3 млн рублей.

Ежемесячный оклад остался неизменным: военнослужащим продолжат платить по 210 тысяч рублей.

На главной странице баннер с материальными условиями воинской службы на момент выхода этой публикации еще не успели обновить.

Фото: ЗАКС.Ру