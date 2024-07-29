ТИК собирается отказать в регистрации кандидатке от "Яблока" на довыборы в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия № 6, которая отвечает за проведение дополнительных выборов в Законодательное собрание по 18-му округу, планирует отказать в регистрации Ольге Юркевич, которая баллотируется в парламент от "Яблока", выяснил ЗАКС.Ру. Заседание, на котором рассмотрят этот вопрос, назначено на 30 июля.

О том, что комиссия подготовила проект решения об отказе в регистрации, ЗАКС.Ру сообщил источник, знакомый с повесткой предстоящего заседания.

Согласно проекту решения (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), поводом для отказа стало то, что "Яблоко" якобы не уведомило Санкт-Петербургскую избирательную комиссию о намерениях провести мероприятие, на котором выдвинули Юркевич.

Ранее до сентябрьских выборов не допустили всех кандидатов от "Яблока", которые намеревались принять участие в муниципальных выборах. Территориальные избиркомы отказались их регистрировать из-за якобы имевшихся нарушений во время конференции, на которой партия выдвигала своих представителей на выборах в местные советы.

Довыборы в Заксобрание пройдут с 6 по 8 сентября. Пока на место претендует шесть человек, выдвинутых от партий.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру