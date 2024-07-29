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Новости 20:39

ТИК собирается отказать в регистрации кандидатке от "Яблока" на довыборы в ЗакС

фото ЗакС политика ТИК собирается отказать в регистрации кандидатке от "Яблока" на довыборы в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия № 6, которая отвечает за проведение дополнительных выборов в Законодательное собрание по 18-му округу, планирует отказать в регистрации Ольге Юркевич, которая баллотируется в парламент от "Яблока", выяснил ЗАКС.Ру. Заседание, на котором рассмотрят этот вопрос, назначено на 30 июля. 

О том, что комиссия подготовила проект решения об отказе в регистрации, ЗАКС.Ру сообщил источник, знакомый с повесткой предстоящего заседания. 

Согласно проекту решения (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), поводом для отказа стало то, что "Яблоко" якобы не уведомило Санкт-Петербургскую избирательную комиссию о намерениях провести мероприятие, на котором выдвинули Юркевич. 

Ранее до сентябрьских выборов не допустили всех кандидатов от "Яблока", которые намеревались принять участие в муниципальных выборах. Территориальные избиркомы отказались их регистрировать из-за якобы имевшихся нарушений во время конференции, на которой партия выдвигала своих представителей на выборах в местные советы. 

Довыборы в Заксобрание пройдут с 6 по 8 сентября. Пока на место претендует шесть человек, выдвинутых от партий. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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