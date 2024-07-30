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Новости 9:28

За год из России в Китай резко упал экспорт электроэнергии

фото ЗакС политика За год из России в Китай резко упал экспорт электроэнергии

По итогам первого полугодия нынешнего года экспорт российской электроэнергии в Китайскую народную республику рекордным образом снизился. Падение составило 76%, о чем 30 июля пишет "Коммерсант" со ссылкой на китайскую таможенную статистику. Данные сравниваются с показателями аналогичного прошлогоднего периода.

В абсолютных цифрах за январь-июнь 2024-го РФ поставила партнеру 465,45 кВт- час. Суммарная стоимость проданного электричества упала на 75%, составив 21,5 млн долларов. Если снизившиеся объемы сохранятся и во втором полугодии, то это станет антирекордом в истории торговых отношений двух стран.

В числе причин опрошенные газетой эксперты называют дефицит генерации и изношенное состояние электростанций на Дальнем Востоке.

фото: pixabay


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