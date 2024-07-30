В ГД внесли инициативу, обязывающую интернет-сервисы раскрывать детали подписок

Депутаты Госдумы намерены до конца этой недели рассмотреть новую инициативу, регламентирующую деятельность различных интернет-сервисов. Последние могут получить новые обязательства, а именно необходимость предоставлять чиновникам сведения об онлайн-подписках, о чем 30 июля пишут "Известия". Госорганы будут интересоваться сроками той или иной подписки, окончательной стоимостью и способами прекращения услуги.

Законопроект внесли в нижнюю палату еще год назад. Правительство дало на него положительный отзыв.

Необходимость принятия документа объясняется заботой о потребителях и стремлением защитить их от недобросовестных поставщиков услуг. Последние иногда предоставляют неполную информацию о подписках. Известно, что предлагаемые поправки в законодательство уже одобрил Роспотребнадзор.

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