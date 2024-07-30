По делу об убийстве собутыльника задержали петербуржца

Петербургские правоохранители задержали 42-летнего мужчину, которого считают причастным к убийству, случившемуся в квартире одного из домов по Октябрьской набережной. В ночь на 29 июля, когда произошло преступление, квартира загорелась. На вызов приехали полицейские и, вскрыв дверь, увидели внутри умершего насильственной смертью 40-летнего жителя города, о чем сутки спустя сообщил региональный главк МВД.

По официальной версии, оба упомянутых человека совместно распивали алкогольные напитки и в какой-то момент повздорили.

На теле жертвы, обнаруженной в обгоревшей квартире, нашли несколько ножевых ранений. Расследуется дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). СК по Петербургу 30 сообщает, что задержанному по горячим следам уже предъявили обвинение и в ближайшее время изберут меру пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру