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Новости 11:05

Шишкина помогла добиться перерасчета платы за ЖКУ жителям Петроградской стороны

фото ЗакС политика Шишкина помогла добиться перерасчета платы за ЖКУ жителям Петроградской стороны

Депутат петербургского парламента Марина Шишкина рассказала о решившейся  при ее участии проблеме жильцов дома № 16А по улице Маркина, напомнив, что ее приемная в Петроградском районе работает и в летний период.

"В депутатской работе часто действую по принципу мисс Марпл из деревеньки Сэнт-Мэри-Мид: политику малых дел считаю такой же важной", - отметила законотворец 30 июля в своем Telegram-канале.

Жильцы поставили под сомнение правильность начислений за горячее водоснабжение в 2021 году. После вмешательства Шишкиной городская Госжилинспекция снизила платежи за два месяца.

Фото: ЗАКС.Ру


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