Возле Смольного на два месяца ограничат движение

В центре Петербурга 1 августа стартует модернизация инженерных коммуникаций в районе Смольной набережной. Из-за этого движение по ней до 3 октября на отрезке от Смольного проспекта до Смольной улицы будет ограничено. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

В Московском районе с 1 по 9 августа ограничат движение по Митрофаньевскому путепроводу на участке от Благодатной до Старообрядческой улиц. Здесь будут ремонтировать асфальт.

Труднее обычного в ближайшее время для автомобилистов будет попасть на Канонерский остров. Транспортные ограничения внутри ведущего к нему тоннеля будут действовать с 2 по 15 августа.

Фото: ЗАКС.Ру