В России заочно дали 14 лет американскому военнослужащему по делу о наемничестве

Американский военнослужащий по имени Сент-Джон Майкл-Артур получил от российского суда заочный приговор в виде 14 лет лишения свободы. Об этом 30 июля сообщил информационный центр СК. 33-летнего иностранца признали виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК).

Суд установил, что с февраля 2022 года и в течение более двух лет фигурант находился на Украине для участия в боевых действиях против российских военных.

Объявленный в международный розыск Сент-Джон Майкл-Артур имел при себе личное огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряжение. За работу он получал как минимум по тысяче долларов в месяц.

Фото: ЗАКС.Ру