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В Петербурге мигранта заподозрили в сексуальном насилии над школьницей

фото ЗакС политика В Петербурге мигранта заподозрили в сексуальном насилии над школьницей

Петербургские правоохранители накануне задержали 22-летнего уроженца Узбекистана, о чем 30 июля сообщает ГУ МВД по региону.

На молодого мужчину пожаловалась 14-летняя жительница коммунальной квартиры на Лиговском проспекте. Задержанный, с которым школьница плохо знакома, приходится ей соседом.

Согласно заявлению несовершеннолетней, злоумышленник совершил с ней насильственные действия сексуального характера. По соответствующей статье (ч. 3 ст. 132 УК) СК возбудил уголовное дело. Пока мигрант имеет статус подозреваемого.

Фото: ЗАКС.Ру


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