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Оглашены приговоры по делу о ремонте концертного зала при Аничковом дворце

фото ЗакС политика Оглашены приговоры по делу о ремонте концертного зала при Аничковом дворце

Суд в Петербурге вынес приговоры бывшему заместителю гендиректора Дворца творчества юных по административно-хозяйственной работе и гендиректору ООО "СтройГрад". Обоих признали виновными в особо крупном мошенничестве и приговорили к трем годам условного срока, передает 30 июля объединенная пресс-служба городских судов.

Коррупционное дело связано с ремонтом театрально-концертного комплекса "Карнавал", расположенного на территории Аничкова дворца. Вступив в сговор, оба фигуранта в 2016-2017 годах обманули чиновников из комитета финансов и существенно завысили цену строительных работ.

Из 215,4 млн рублей, в которые городу обошелся контракт, подсудимые похитили 31 млн рублей и распорядились этими деньгами по своему усмотрению. Свою вину оба признали лишь частично.

Фото: ЗАКС.Ру


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