Матвиенко попросила сенаторов принять меры против компаний-"раздолжнителей"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание своих коллег на вред, который наносит согражданам реклама, обещающая списать им долги. По ее мнению, члены парламента не всегда успевают за реалиями сегодняшнего дня, поскольку до сих пор не предпринято никаких мер против подобной рекламы.

"Уже есть целая отрасль так называемых "раздолжнителей" <...> На деле же мошенники просто "тянут" с граждан деньги за информацию о существующих бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки", - приводит слова главы верхней палаты "Парламентская газета".

Матвиенко обратилась к другим сенаторам с призывом разработать законодательные предложения по заявленной проблеме. Сделать это целесообразно, с ее точки зрения, совместно с представителями Центробанка.

Фото: ЗАКС.Ру