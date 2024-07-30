В Петербурге за мошенничество отправили в колонию экс-сотрудницу ФНС

Красногвардейский суд Петербурга приговорил к трем годам колонии общего режима бывшую сотрудницу МИ ФНС № 21 Викторию Зайцеву. Ее признали виновной в шести эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК), передает 30 июля объединенная пресс-служба городских судов. Преступления, совершенные с использованием служебного положения, датируются второй половиной 2019 года.

Суд установил, что Зайцева вносила сфальсифицированные сведения о якобы уплаченных налогах физическими лицами, подконтрольными ей. На основании подложных документов физлица получали право на возврат уплаченных налогов из бюджета.

От действий фигурантки в казне недосчитались более 1,8 млн рублей. Свою вину бывшая налоговый инспектор признала частично. С весны 2022 года она находилась под домашним арестом. По гражданскому иску в пользу РФ с нее взыскали 1 млн 847 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру