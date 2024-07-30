В Госдуме предложили организовать для пенсионеров бесплатные лежаки на пляжах

Депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов предложил предоставлять бесплатные лежаки на пляжах пенсионерам, сообщило РИА "Новости" 30 июля.

Гаврилов отметил, что сейчас на федеральном уровне нет закона, позволяющего пенсионерам получать лежаки бесплатно. "Обычно это решение принимается на местном уровне и зависит от политики конкретного пляжа или региона. Однако необходимо введение такой меры по всей стране", - сказал парламентарий.

По его мнению, введение бесплатных лежаков — это вопрос не только комфорта, но и здоровья, потому что шезлонг обеспечивает удобное положение тела. Гаврилов также отметил, что эта мера могла бы стать поддержкой внутреннего туризма, потому что пенсионеры будут выбирать отечественные курорты. Как считает депутат, это увеличит турпоток и простимулирует развитие инфраструктуры городов.

"Для реализации этой идеи необходимо урегулировать вопрос финансирования: кто будет оплачивать эти лежаки — государство, муниципалитеты или владельцы пляжей, а также необходимо определить, с какого возраста пенсионеры смогут пользоваться этой льготой", - сказал об экономической части вопроса коммунист.

Народный избранник предположил, что "возможно, стоит начать с пилотного проекта в нескольких регионах, чтобы оценить эффективность и востребованность такой меры".

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