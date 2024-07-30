Адвокату Яшина* сообщили о том, что он убыл из колонии

Оппозиционер Илья Яшин* убыл из колонии на территории Смоленской области, где он отбывал срок по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Информация об этом появилась в Telegram-канале, которые ведут его друзья и сторонники.

О том, что 41-летнего политика нет на территории колонии, рассказали его адвокату Татьяне Соломиной. Достоверной информации о том, куда его могли отправить, пока не имеется.

Накануне группа поддержки петербургской художницы Александры Скочиленко сообщила, что она больше не находится в городском СИЗО-5 на Арсенальной улице, где находилась в ожидании апелляции на приговор. Это следовало из ответа администрации пенитенциарного учреждения. Петербурженку тоже осудили по статье о фейках про армию. Ее друзья предположили, что художницу могли этапировать в столицу.

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции