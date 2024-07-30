С 1 августа начнут курсировать электрички между Россией и Белоруссией

Пригородные электрички между приграничными областями России и Белоруссии начнут ездить с 1 августа. Об этом 30 июля сообщила Центральная пригородная пассажирская компания.

Поезда свяжут Смоленск со станциями Заольша и Осиновка в республике Беларусь. Цены на билеты в одну сторону будут варьироваться от 213 до 244 рублей.

"Все это — в интересах граждан двух наших братских государств, в первую очередь, смолян и соседей-белорусов. Между нами не должно быть преград", - прокомментировал событие губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В обе стороны билет можно будет оплатить в российских рублях непосредственно в поезде, у кассира-контролера. Для пересечения границы достаточно иметь при себе паспорт одной из двух стран.

Фото: ЗАКС.Ру