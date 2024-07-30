Фальков предложил закрепить расходы на содержание общежитий в стоимости обучения

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на правительственном часе в Госдуме предложил закрепить в нормативе стоимости обучения в университетах расходы на содержание и ремонт общежитий, сообщило ТАСС 30 июля.

По словам главы Минобрнауки, в России насчитывается три тысячи общежитий, в них проживает более семисот тысяч студентов. Две трети общежитий были построены больше 50 лет назад.

"Мы понимаем, что студенты не могут и не должны полностью покрывать все затраты на содержание и ремонт общежитий. Должна быть универсальная модель, с помощью которой можно концентрировать ресурсы и своевременно, не просто поддерживая в надлежащем состоянии общежитие, но и своевременно проводить ремонт", - сказал глава ведомства.

По словам Фалькова, в рамках действующего законодательства вузы не имеют возможности устанавливать стоимость проживания в общежитии, покрывающую траты на их содержание. Существует дефицит мест и из-за этого студенты арендуют жилье.

Фальков отметил, что в Минобрнауки поступают предложения строить жилые помещения с другим правовым статусом, отличным от общежития. По его мнению, они смогут конкурировать с арендным жильем и быть ближе к местам учебы. "И при этом стоимость будет на уровне или дешевле, чем это арендное жилье. Нам представляется, что это очень хорошее предложение, тем более есть опыт целого ряда регионов", - считает министр.

фото с сайта Государственной думы