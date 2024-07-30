Госдума обязала блогеров с 10 тысячами подписчиков сообщать о себе в РКН

Депутаты Государственной думы приняли 30 июля сразу во втором и третьем чтении поправки в закон "О связи", сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Среди прочего, новелла предписывает блогерам с аудиторией от 10 тысяч человек самостоятельно сообщать о себе в Роскомнадзор.

После поступления информации РКН должен будет внести сведения о блогере в соответствующий реестр.

Отказ передать сведения о себе не предусматривает наказания для блогеров, уточнил в своем Telegram-канале депутат Александр Хинштейн. Однако такие авторы будут лишены права на размещение рекламы в блогах и каналах и на сбор донатов от подписчиков. Кроме того, их сообщения нельзя будет репостить другим блогерам.

Принятые поправки также ужесточают условия предоставления услуг связи иностранцам. В частности, им запрещают оформлять на себя более 10 SIM-карт и предписывают обязательную идентификацию с использованием биометрических данных. Россияне смогут оформить на себя не более 20 номеров.

Фото: ЗАКС.Ру