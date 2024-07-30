В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной угрозы из-за ливней

"Желтый" уровень погодной угрозы объявлен в Петербурге в связи с ожидаемыми 31 июля проливными дождями, рассказали в Смольном. Опасность будет сохраняться с ночи до следующего вечера.

"В Санкт-Петербурге с 02:00 до 17:00 часов 31 июля объявлен "желтый" уровень опасности в связи с интенсивными осадками", — говорится в сообщении городского правительства.

В среду в городе ожидаются дожди, местами могут пройти ливни. "Желтый" уровень обозначает потенциально опасную погоду.

Петербуржцев призвали проявлять особую осторожность на улицах. Это касается как пешеходов, так и аавтомобилистов.

Фото: ЗАКС.Ру