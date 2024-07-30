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Новости 15:48

Госдумой приняты поправки об ограничении числа сим-карт у одного абонента

фото ЗакС политика Госдумой приняты поправки об ограничении числа сим-карт у одного абонента

Государственная дума на пленарном заседании 30 июля приняла в третьем чтении законопроект об ограничении максимального количества номеров для пользователей мобильной связи, сообщается на сайте парламента.

Согласно документу, гражданин России не сможет приобрести на свое имя  более 20 сим-карт. Иностранцы смогут владеть не более, чем 10 сим-картами. 

До 1 ноября 2025 года операторы связи должны будут проверить сведения об абонентах - гражданах РФ и корпоративных пользователях. Россияне смогут через "Госуслуги" узнать о числе зарегистрированных на них номеров и при необходимости отключить лишние сим-карты. 

Договор об оказании услуг связи с иностранцем, согласно принятому закону, может быть заключен только очно, при условии наличия его данных в Единой биометрической системе. 

Кроме того, закон предусматривает, что владельцы мессенджеров будут обязаны не допускать отправку анонимных сообщений и звонков через их сервисы. 

фото ЗАКС.Ру


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