В Петербурге суд продлил арест обвиняемому в шпионаже украинцу

Гражданин Украины Владислав Сугаков останется в СИЗО до начала октября, решил Петроградский районный суд. Против иностранца выдвинуты обвинения в шпионаже (ст. 276 УК РФ), сообщила 30 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, в апреле-мае 2022 года Сугаков собрал сведения о местоположении подразделений российской армии на территории Украины. Сделал это он якобы "во исполнение полученного от иностранной разведки шпионского задания", а собранные данные передал в СБУ.

Арест Сугакову продлили до 1 октября.

На прошлой неделе, 24 июля, Городской суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о шпионаже в отношении Ивана Забавского. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

Фото: ЗАКС.Ру