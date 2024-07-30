Чиновники Смольного изъяли двухэтажный экскурсионный автобус

Специалисты комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга изъяли двухэтажный экскурсионный автобус, стоимостью порядка 5 млн рублей, осуществлявший, по мнению чиновников, незаконную деятельность на Дворцовой набережной. Его поместили на специализированную стоянку, сообщает пресс-служба администрации Петербурга 30 июля.

Работники комитета провели также рейды по выявлению случаев незаконной торговли в Выборгском, Адмиралтейском, Фрунзенском, Московском, Колпинском и Красногвардейском районах. Были выявлены несколько фактов размещения нелегальных торговых точек.

Например, на Дворцовой площади продавались сувениры без необходимой документации. Магниты, печатная продукция общей суммой 25 тысяч рублей изъяты, в отношении нарушителя составлен административный протокол. Возле метро "Озерки" предотвращена незаконная продажа фруктов и ягод. Аналогичные нарушения зафиксированы в Московском и в Колпинском районах. На Балканской площади в подземном переходе очистили стены от развешанной одежды, изъяли товары на сумму 330 тысяч рублей. Были составлены протоколы об административном правонарушении.

Администрация города просит жителей и гостей не покупать товары в незаконных точках торговли.

фото: сайт администрации Петербурга