В пользу петербурженки взыскали компенсацию за падение на льду

Невский районный суд взыскал в пользу петербургской пенсионерки компенсацию за падение на льду, сообщила 30 июля городская прокуратура. Инцидент произошел днем 4 декабря 2023 года.

Как сообщается, 73-летняя женщина поскользнулась во дворе дома № 10 по Союзному проспекту и упала. Медики обнаружили у нее перелом ребер.

Потерпевшая обратилась в районную прокуратуру. Проведенная проверка показала, что инцидент стал следствием "ненадлежащей уборки территории СПб ГКУ "Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга"", сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор района обратился в суд с требованием взыскать в пользу петербурженки компенсацию морального вреда. Суд взыскал с ответчика 250 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру