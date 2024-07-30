КПРФ внесла проект о принудительном лицензировании в России

Члены фракции КПРФ внесли 30 июля на рассмотрение Госдумы проект поправок в Гражданский кодекс, следует из электронной базы данных парламента. Речь идет в том числе о принудительном лицензировании произведений науки, литературы или искусства, ставших недоступными из-за санкций.

Согласно тексту законопроекта, речь идет о произведениях, которые "не используются правообладателем в течение шести месяцев с момента последнего использования". Если подобная приостановка негативно влияет на процессы в сфере науки и культуры, а также на "производственные процессы с использованием программ для ЭВМ и баз данных", пользователь вправе потребовать принудительной лицензии для себя, полагают авторы проекта.

Требовать принудительную лицензию депутаты предлагают через суд. В иске пользователь должен указать предлагаемые им условия использования произведения. Речь идет, в частности, об объеме использования и о порядке выплаты средств за это.

Если правообладатель не докажет уважительность причин неиспользования произведения, суд сможет предоставить истцу лицензию в принудительном порядке. Отдельно оговаривается, что следование режиму санкций, введенных против России, не может считаться уважительной причиной.

Фото: ЗАКС.Ру