В Институтском переулке модернизировали освещение

В Институтском переулке на территории парка Лесотехнического университета завершены работы по модернизации освещения, сообщили 30 июля в администрации губернатора. Согласно сообщению, фонари при этом стали потреблять меньше электроэнергии.

Работы провели специалисты "Ленсвета". Как отмечается, по Институтскому переулку на занятия ходят студенты и преподаватели университета. По утверждению Смольного, после модернизации путь к вузу сделался "светлее, комфортнее и безопаснее". Там установлены 39 светодиодных светильников на 33 опорах.

"Несмотря на то, что фонарей стало больше, их потребляемая мощность уменьшилась вдвое. Это позволит городу сэкономить в следующем году 95 тысяч рублей", — говорится в опубликованном сообщении.

Губернатор Александр Беглов отметил, что за последние годы в Петербурге "заменили уже 54 % фонарей в рамках масштабной программы обновления наружного освещения и установки светодиодных светильников".

Фото: gov.spb.ru