В Ленобласти полиция пресекла контрабанду 250 тысяч пачек сигарет

Сотрудники полиции задержали в Ленинградской области подозреваемых в контрабанде сигарет из-за рубежа, рассказала 31 июля официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержаны трое подозреваемых в незаконном ввозе табачных изделий, следует из ее слов.

По имеющейся информации, подозреваемые ввезли в Россию не менее 250 тысяч пачек немаркированных сигарет под видом мобильных установок кондиционирования воздуха. Двоих задержали в деревне Аннолово Тосненского района Ленобласти при перегрузке сигарет из грузовика с прицепом, на котором их ввезли.

"Предварительно установлено, что водитель перевозил табачные изделия, выполнял функции приемщика товара, обеспечивал его расфасовку и организовывал доставку к местам сбыта в городе на Неве и Ленинградской области. Предполагаемый организатор незаконного бизнеса занимался вопросами приобретения и поставки сигарет", — написала в своем Telegram-канале Волк.

Еще одного подозреваемого задержали позже. Предполагается, что он отвечал за хранение и реализацию товара. Также оперативники изъяли из мест хранения более 175 тысяч пачек сигарет на общую сумму свыше 60 млн рублей, сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям об обороте немаркированных табачных изделий (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) и о контрабанде сильнодействующих веществ (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

Фото: Ирина Волк / Telegram (скриншот видео)