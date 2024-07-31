ФАС заподозрила "Альфа-Банк" в некорректной телерекламе

Федеральная антимонопольная служба сообщила 31 июля о возбуждении дела в отношении "Альфа-Банка" из-за выпущенного в телеэфир рекламного ролика. Претензии ведомства возникли к использованию мелкого шрифта в поясняющей сноске в видеозаписи.

В самом ролике утверждалось, что ""Альфа-Банк" в каждом офисе — лучший банк". Объективные критерии для сравнения перечислялись мелким шрифтом в течение непродолжительного времени, так что потребители не успевали ознакомиться с изложенными доводами.

По мнению антимонопольщиков, в указанной рекламе могут иметься признаки недобросовестности в связи с использованием некорректного сравнения (п. 1 ч. 2 ст. 5 ФЗ "О рекламе").

"Служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ", — сообщили в ФАС.

По данным службы, с начала 2023 года общая сумма наложенных на "Альфа-Банк" штрафов составила почти 20,2 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру