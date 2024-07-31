Водолазы Росгвардии нашли минометную мину в Зимней канавке

Проржавевший боеприпас времен Великой Отечественной войны извлекли со дна Зимней канавки водолазы Росгвардии, сообщили в ведомстве 31 июля. Находку сделали в ходе планового профилактического осмотра рек и каналов Петербурга.

Боеприпас обнаружили водолазы СОБР и взвода катеров Росгвардии. К месту прибыла группа разминирования ОМОН, на время ее работы судоходство на участке не допускалось.

Как выяснилось, на дне нашли минометную мину калибра 120 мм, она была в состоянии сильной коррозии. Боеприпас извлекли из воды и отправили на полигон для последующего уничтожения.

Фото: Росгвардия Петербурга