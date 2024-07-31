Бастрыкин потребовал доклад о проверках в связи с проблемными домами в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверок в связи с нарушением прав жителей проблемных домов в Петербурге, сообщили в Информационном центре ведомства. Исполнение поручения контролируется в центральном аппарате ведомства.

Внимание Бастрыкина привлекла к себе ситуация с многоквартирным зданием в поселке Белоостров. Здание 1952 года постройки было признано непригодным для жилья в 2019 году, однако до сих пор его жильцы не получили замену.

"Из-за прогнивших конструкций жилое здание <...> разрушается, кирпичная кладка осыпается, помещения затапливаются канализационными стоками", — говорится в сообщении СК.

В ведомстве заявили, что здание не было признано аварийным, ремонт в нем не ведется. При этом работники Жилищного агентства Курортного района обратились в суд с тем, чтобы обязать граждан отремонтировать водоснабжение за свой счет.

Также Бастрыкин потребовал сообщить о ситуации с домом 1963 года постройки, расположенном на проспекте Юрия Гагарина, где возникли претензии к действиям управляющей компании. "Более года стены подъезда здания покрыты копотью из-за произошедшего в одной из квартир пожара, а начисление собственникам платежей за коммунальные услуги производится по завышенным тарифам с учетом образовавшейся у части жильцов задолженности", — поведали в ведомстве.

Обязанность доложить главе Следкома возложена на и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Марину Парастаеву. Она должна сообщить о предварительных и окончательных результатах проверок.

Фото: пресс-служба СК