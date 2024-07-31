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Новости 15:27

Дума обязала новых россиян вставать на воинский учет при получении гражданства

фото ЗакС политика Дума обязала новых россиян вставать на воинский учет при получении гражданства

Депутаты Государственной думы 31 июля приняли сразу в трех чтениях закон с требованием к новым россиянам вставать на воинский учет при получении гражданства. Инициатива появилась в электронной базе парламента накануне вечером.

"Законопроектом предлагается синхронизировать между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к документу.

Поправки внесены в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве РФ". Они предполагают, что МВД будет предоставлять в электронной форме сведения об иностранцах мужского пола, касательно которых существует решение о принятии в российское гражданство.

Отказ от постановки на учет в военкомате будет грозить таким россиянам прекращением гражданства.

Фото: ЗАКС.Ру


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