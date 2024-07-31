Дума обязала новых россиян вставать на воинский учет при получении гражданства

Депутаты Государственной думы 31 июля приняли сразу в трех чтениях закон с требованием к новым россиянам вставать на воинский учет при получении гражданства. Инициатива появилась в электронной базе парламента накануне вечером.

"Законопроектом предлагается синхронизировать между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к документу.

Поправки внесены в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве РФ". Они предполагают, что МВД будет предоставлять в электронной форме сведения об иностранцах мужского пола, касательно которых существует решение о принятии в российское гражданство.

Отказ от постановки на учет в военкомате будет грозить таким россиянам прекращением гражданства.

Фото: ЗАКС.Ру