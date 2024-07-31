В Петербурге появится новый центр трансплантации органов

Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал создание нового центра трансплантации органов на базе Мариинской больницы, сообщается на сайте администрации города 31 июля.

Беглов провел выездное совещание в Мариинской больнице на тему ее дальнейшего развития.

"В Мариинской больнице успешно проводят операции по трансплантации почки. До конца года больница планирует начать операции по трансплантации сердца. Это требует не просто современного оборудования, но создания целой инфраструктуры", - заявил глава города и отметил, что Смольный выделил в 2024 году больнице 287 миллионов на новое оборудование.

В Северной столице трансплантацией также занимаются Центр Алмазова, больница Святителя Луки, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Однако, отметили в Смольном, высокий спрос на такие операции говорит о необходимости создания еще одного крупного центра.

Губернатор в ходе визита осмотрел региональный сосудистый центр, пообщался с пациентами и передал больнице от имени правительства сертификат на офтальмоскоп.

По словам губернатора, город стал одним из лидеров по технической оснащенности больниц.

"Все последние годы мы работали над тем, чтобы преобразить наши стационары. Сделать их центрами, в которых обеспечивается самый высокий уровень медицинского обслуживания, проводятся самые сложные операции", - подвел итоги Александр Беглов.

Отметим, судя по фото пресс-службы администрации Петербурга, у губернатора есть именной медицинский халат.

фото: gov.spb.ru